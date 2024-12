A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Qatar 2024: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Qatar 2024, ventitreesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà a ridosso della serata locale di domenica 1 dicembre. A causa del fuso orario, gli spettatori europei andranno a godersi la competizione nel tardo pomeriggio.

Si correrà, ovviamente, con la luce artificiale. L’autodromo di Lusail in tal senso è famoso soprattutto grazie alla MotoGP, poiché rappresenta l’unica gara del Motomondiale a disputarsi in notturna. Niente a che vedere con la F1, dove quest’anno se ne contano ben sei!

Nel 2023 festeggiò la Red Bull di Max Verstappen, che sul traguardo precedette le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Fu una gara deludente per la Ferrari. Charles Leclerc non andò oltre la quinta piazza, mentre Carlos Sainz addirittura non partì neppure a causa di una perdita di benzina! Cosa accadrà nel 2024 e come seguire il GP di Qatar in TV?

Domenica 1° dicembre

Ore 21.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Qatar.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Lusail. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

Domenica 1° dicembre

Ore 17.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)