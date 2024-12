F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2024: dominio McLaren, Sainz e Leclerc devono inseguire

Finito nell’album dei ricordi il secondo turno di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Abu Dhabi le vetture hanno girato nelle condizioni di pista più vicine alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. Ricordiamo, infatti, che il time-attack e il GP a Yas Marina si terrà in sessione serale.

Ferrari che ha cercato di essere fin dalle prime battute pronta a ogni evenienza. La tappa è importante per la Rossa, visto che il titolo dei costruttori è ancora in gioco. Sono ventuno i punti che separano la squadra di Maranello dalla McLaren e quindi centrare l’obiettivo non sarà affatto semplice. Sarà necessario massimizzare la propria prestazione al punto da provare a vincere una gara che, nella storia, la scuderia del Cavallino Rampante non ha mai conquistato.

C’era curiosità su quello che avrebbe fatto Max Verstappen. Il neo quattro volte campione del mondo ha messo d’accordo tutti nell’ultimo fine-settimana in Qatar e magari vorrà imporre la propria legge anche in questo round. Vedremo se la Red Bullo lo metterà nelle condizioni di colpire o se sarà costretto ad accontentarsi di un semplice piazzamento.

McLaren dominante nella FP2 con Lando Norris davanti a tutti in 1:23.517 a precedere di 0.234 il compagno di squadra, Oscar Piastri. Ferrari che, preso atto della penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per domenica a Charles Leclerc, deve cercare di reagire, ma per quanto visto nel turno la scuderia di Woking sembra di un altro pianeta. Lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso in quarta posizione a 0.582, mentre Leclerc in sesta a 0.684. Molto arretrato Max Verstappen con la Red Bull.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI F1 2024

1 Lando Norris McLaren 1:23.517

2 Oscar Piastri McLaren +0.234

3 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.462

4 Carlos Sainz Ferrari +0.582

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.602

6 Charles Leclerc Ferrari +0.684

7 Valtteri Bottas Kick Sauber +0.713

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.718

9 Alexander Albon Williams +0.752

10 Yuki Tsunoda RB +0.980

11 Liam Lawson RB +0.986

12 Pierre Gasly Alpine +1.000

13 George Russell Mercedes +1.017

14 Sergio Perez Red Bull Racing +1.038

15 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.040

16 Fernando Alonso Aston Martin +1.057

17 Max Verstappen Red Bull Racing +1.081

18 Lance Stroll Aston Martin +1.169

19 Jack Doohan Alpine +1.444

20 Franco Colapinto Williams +1.748