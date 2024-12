F1, orari di domani GP Abu Dhabi 2024: programma FP3 e qualifiche, tv, streaming

Cominciato oggi l’ultimo fine settimana del Mondiale di Formula 1 2024. Ad Abu Dhabi si assegna il Mondiale costruttori che rimane in bilico tra Ferrari e McLaren, mentre le sorti del Mondiale piloti sono state già ampiamente decise con Max Verstappen saldamente campione che ha ribadito la sua forza anche a Lusail.

McLaren che però parte con ben 21 punti di vantaggio nei confronti della Ferrari e soprattutto la Rossa avrà un handicap incredibile in gara, ossia la penalità di dieci posizioni per Charles Leclerc al quale è stata sostituita la batteria durante la prima sessione di prove libere. Servirà un vero e proprio miracolo alla scuderia di Maranello per ribaltare la situazione.

Il sabato del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 in chiaro verranno trasmesse in differita le qualifiche. OA Sport come sempre vi offrirà la diretta live testuale di tutti i turni e sessioni.

CALENDARIO GP ABU DHABI 2024

Sabato 7 dicembre

Ore 11.30 Prove libere 3

Ore 15.00 Qualifiche

GP ABU DHABI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport

La differita delle qualifiche in chiaro andrà in onda su TV8 alle 18.30 di sabato 7.