F1, Oliver Bearman: “Sogno di tornare in rosso il prima possibile. Antonelli è veloce ed un caro amico”

Oliver Bearman correrà nel 2025 il Mondiale di F1 con la Haas dopo che in questa stagione ha avuto già modo di assaggiare il Mondiale in tre appuntamenti, uno di questi semplicemente indimenticabile. L’esordio assoluto, infatti, del pilota britannico è stato clamoroso, con il settimo posto sulla Ferrari nel GP dell’Arabia Saudita.

Successivamente Bearman ha avuto l’occasione di sostituire Kevin Magnussen e di correre con la Haas il GP dell’Azerbaigian, concludendo al decimo posto e poi anche quello del Brasile, anche se ad Interlagos partecipa solamente alle qualifiche sprint e poi alla gara sprint. Alla fine sono sette i punti conquistati in classifica, per un primo assaggio di F1 davvero positivo.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Bearman è tornato sull’esordio con la Ferrari: “Non ho avuto molto tempo per innervosirmi perché ero impegnato a imparare il più possibile, ma direi che è stato piuttosto scioccante quello che ho provato in quel momento. Quello che è successo ha accelerato il processo e mi ha dato la possibilità di mostrare di cosa ero capace”.

Sulle aspettative per il prossimo anno: “Non vedo l’ora di affrontare le sfide che mi aspetteranno e di misurarmi finalmente con alcuni dei migliori al mondo. I viaggi e l’impegno saranno molto di più, quindi la mia vita sarà più movimentata e complicata, ma non aspetto altro”.

Bearman è stato compagno di squadra di Kimi Antonelli in questa stagione di Formula 2 e parla così del neo pilota Mercedes: “Kimi è un pilota molto veloce, questo è certo. Poi è un bravo ragazzo, lo considero un caro amico e sono felice che saremo insieme in F1”

Il sogno è quello di tornare nuovamente in rosso: “Crescere e correre per la Ferrari è stato il più grande orgoglio della mia carriera, spero di indossare di nuovo il rosso molto presto”