F1, Nico Hulkenberg penalizzato nel GP di Abu Dhabi: cos’è successo e quante posizioni perde in griglia

Come si dice “beffa” in tedesco? Dopo aver ottenuto il suo miglior risultato della stagione al sabato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, Nico Hulkenberg è stato infatti penalizzato di 3 posizioni nella griglia di partenza della gara di domani, per non aver seguito le istruzioni del direttore di gara sorpassando due vetture in pit-lane nel momento dell’uscita dai box.

Davvero una doccia gelatissima per “Hulk” che si era qualificato in una splendida quarta posizione a meno di 3 decimi dalla pole position di Lando Norris e a pochi centesimi dalla prima fila. A questo punto, quindi, si ritrova nella settima casella dello schieramento, ritrovandosi al fianco di Fernando Alonso in quarta fila.

In un documento pubblicato dalla FIA, gli steward presenti a Yas Marina hanno spiegato che: “Il pilota non ha contestato di non aver seguito le istruzioni del direttore di gara, ma ha affermato di non avere altra scelta se non quella di violare le regole per effettuare un giro veloce, vista la lentezza degli altri. Sebbene gli steward riconoscano che la posizione dei garage del team limita le loro opzioni di mandare le auto in pista, questo non può mai essere usato come scusa per violare alcun regolamento”.

Nico Hulkenberg partirà comunque davanti al suo compagno di squadra Kevin Magnussen con la Haas che cercherà di strappare la sesta posizione nella classifica costruttori all’Alpine.