F1, Nico Hulkenberg: “Avevo buon feeling, ma non mi aspettavo di essere con i migliori”

Nico Hulkenberg. E’ certamente lui la rivelazione delle qualifiche valide per il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Yes Marina. Il pilota della Haas, dall’anno prossimo in forza alla Sauber, ha conquistato infatti la seconda fila, piazzandosi al quarto posto.

Grande prestazione per il trentasettenne, il quale ha rimediato un gap di +0.291 rispetto al poleman Lando Norris, leader in 1:22.595 precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri (+0.209) e la Ferrari di Carlos Sainz (+0.229).

Una volta arrivato al parco chiuso, Hulkenberg ha commentato quanto fatto: “Avevo buone sensazioni fin dalla Q1 – ha detto Hulkenberg – e avevo la sensazione che la top 10 fosse possibile. Non mi aspettavo sinceramente di essere lì con i migliori che avrebbero potuto avere difficoltà oggi”.

Il pilota ha quindi chiosato: “Penso che sia tutto in gioco per noi domani. Ci sono macchine abbastanza simili a noi, ma abbiamo Max Verstappen, Checo Perez e Leclerc dietro”.