F1, Max Verstappen ironizza: “Arriverò alla gara di squalifica per prendermi il congedo parentale”

Max Verstappen ha chiuso la stagione a modo suo: sesto posto in gara con scintille con Oscar Piastri. L’incidente alla prima curva gli è costato ben dieci secondi di penalità e diverse polemiche rivolte verso i commissari della FIA, una giornata decisamente piena di scintille per il campione del mondo.

Queste le parole rilasciate dall’olandese ai media dopo la gara sul contatto con Piastri: “Non volevo scontrarmi con Oscar, ma non potevo più evitare il contatto fra di noi. Per me la cosa più importante era chiedergli scusa subito dopo la gara.”

Verstappen che ha ricevuto anche una penalizzazione di due punti sulla patente di guida. Ora il neerlandese è a 8 punti “spesi” su 12 e fino al prossimo mese di giugno non ne recupererà. Basteranno quindi quattro punti di sanzione nei primi mesi del 2025 per incorrere nella gara di squalifica.

Su questo argomento ha voluto ironizzare: “Magari faccio in modo di arrivare a 12 punti sulla licenza per quando nascerà il bambino, in questo modo potrò andare in congedo di paternità“.