F1, Max Verstappen: “Avrei dovuto essere in prima fila, domani l’obiettivo è il podio”

Max Verstappen ha chiuso in quinta posizione le qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull non è stato impeccabile nel Q3, commettendo un errore nel suo primo tentativo (con un salvataggio clamoroso in uscita dall’ultima curva) e non migliorandosi nel secondo.

“L’avantreno andava meglio, quindi è stato un giorno un po’ più positivo. Ma il bilanciamento che abbiamo è limitante in piste come questa. Avrei dovuto essere in prima fila o qualcosa del genere, ma non è comunque male. So che se risolveremo i nostri problemi, guadagneremo molto tempo sul giro. Dobbiamo quindi lavorare su questo aspetto per il prossimo anno. Se riusciremo a risolvere questo problema, sono sicuro che avremo una buona macchina nel 2025“, dichiara il quattro volte iridato.

“Il team ha fatto un buon lavoro durante la notte, penso che abbiamo fatto le giuste modifiche. È solo che a volte il layout della pista è un po’ diverso. Sappiamo di essere bravi nelle velocità medio-alte, però qui ci sono diverse curve a velocità medio-bassa, da sempre il nostro punto debole. Penso che siamo migliorati in quell’area, ma abbiamo ancora alcune cose da migliorare“, prosegue il figlio di Jos.

Verstappen partirà dietro a Hulkenberg e davanti a Gasly, le due rivelazioni della qualifica odierna: “C’è una battaglia bella accanto a me per il sesto posto nei costruttori (riferendosi a Gasly e Hulkenberg rispettivamente per Alpine e Haas, ndr), vediamo come andrà al primo giro. Il podio sarà un obiettivo più realistico della vittoria: credo che lottare con la McLaren sia piuttosto improbabile, loro sono stati molto forti per tutta la settimana“.