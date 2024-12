F1, l’esperienza di Hamilton e il pragmatismo di Vasseur: la Ferrari vuole giocarsi (per davvero) il Mondiale

Il 2025 rappresenta un’occasione d’oro per gli avversari della Red Bull ed in particolare di Max Verstappen, reduce da una sequenza di quattro titoli mondiali consecutivi. L’anno prossimo si esaurirà l’attuale ciclo regolamentare ed il vantaggio tecnico del Drink Team è ormai svanito a partire dalla fase centrale dell’ultimo campionato, quindi la tavola sembra apparecchiata per McLaren, Ferrari ed in seconda battuta forse anche Mercedes.

La Scuderia di Maranello si è resa protagonista di un buon percorso di crescita nel biennio 2023-2024 sotto la gestione di Frederic Vasseur, arrivando anche a giocarsi fino all’ultima gara di Abu Dhabi il Mondiale costruttori. Nel 2025 la Rossa andrà all-in, rivoluzionando la macchina (che ha dimostrato di essere competitiva) e ingaggiando Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz.

Il sette volte campione iridato affronterà l’ultimo capitolo di una carriera già leggendaria con il sogno di riportare in Italia un Mondiale che manca dal 2008, staccando così Michael Schumacher e diventando in solitaria il pilota più titolato di sempre in Formula Uno. Il Re Nero dovrà però fare i conti con un compagno di squadra decisamente scomodo, dopo aver fatto fatica nel confronto diretto (soprattutto in qualifica) con George Russell in Mercedes nel 2024.

Ferrari avrà a disposizione sulla carta la line-up più competitiva della griglia, con Hamilton che affiancherà il talento monegasco Charles Leclerc. Una coppia potenzialmente esplosiva e di altissimo livello, che entra di diritto tra le più forti dell’intera storia del Cavallino Rampante nella categoria regina del motorsport globale. Molto (se non tutto) dipenderà ovviamente dal rendimento della monoposto rispetto agli altri top team McLaren, Mercedes e Red Bull, perché tutti gli altri pezzi del puzzle sembrano al posto giusto per giocarsi finalmente il Mondiale.