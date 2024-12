F1, la Ferrari deve inseguire nella gara di Lusail: McLaren può chiudere i conti per il Mondiale costruttori

Siamo giunti alla penultima gara della stagione: oggi è il giorno del Gran Premio del Qatar a Lusail che finora ha regalato emozioni, equilibrio e incertezza tra Sprint Race e le due qualifiche, con gerarchie ancora non pienamente chiare. Un appuntamento importante soprattutto per le sorti del Mondiale costruttori che proprio oggi potrebbe essere deciso definitivamente.

La McLaren si presenta a questa domenica con un vantaggio di 30 punti nei confronti della Ferrari, vantaggio che è stato incrementato di sei punti ieri nella Sprint Race con la doppietta firmata Piastri-Norris. La Rossa deve cercare di non perdere 14 punti o più nei confronti della scuderia inglese per rimanere in corsa fino ad Abu Dhabi: in caso di margine di 44 punti il Mondiale sarebbe deciso con una gara d’anticipo.

Per la Ferrari la posizione di partenza sarà veramente deficitaria: Leclerc scatterà dalla quinta casella e Sainz dalla settima, entrambi dietro alle due McLaren che occuperanno tutta la seconda fila. Il passo gara del Cavallino Rampante sembra essere competitivo come mostrato da Leclerc con due giri veloci nel finale della Sprint Race, ma il traffico sarà tanto e costruire una gara da podio sarà arduo.

Arduo anche perché dalla prima fila ci sono due piloti in formissima come Max Verstappen e George Russell. Da una parte il fresco quattro volte campione del mondo che è cresciuto radicalmente dopo una Sprint Race anonima, dall’altra il dominatore della gara di Las Vegas. Sarà difficile per tutti mettersi alle spalle piloti così forti e che fanno così tanto la differenza specie in questo periodo. L’olandese partirà secondo per una penalizzazione per un impeding proprio nei confronti di Russell, ma è facile pensare che i due si diano battaglia.