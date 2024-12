F1, GP di Abu Dhabi 2024 su TV8: programmazione e orari in chiaro dal 6 all’8 dicembre

La stagione 2024 di Formula 1 giunge al proprio ultimo atto. Sta difatti per calare il sipario sulla settantacinquesima edizione di un Mondiale cominciato addirittura il 2 marzo. Si è partiti dal Medio Oriente (Bahrain) e in Medio Oriente si chiude, quasi a voler chiudere un ipotetico cerchio.

Come da tradizione recente, l’epilogo si terrà nel mastodontico autodromo edificato sull’isola di Yas, negli Emirati Arabi Uniti. Domenica 8 dicembre è il giorno in cui andrà in scena la sedicesima edizione del Gran Premio di Abu Dhabi, l’unico a cominciare con la luce naturale e terminare con quella artificiale.

L’appuntamento è storicamente indigesto alla Ferrari, che non lo ha mai vinto. Red Bull e Mercedes recitano la parte delle leonesse, rispettivamente con 7 e 6 successi. Le uniche affermazioni scappate al Drink Team e alle Frecce d’Argento sono stati appannaggio di McLaren e Lotus. Cosa accadrà quest’anno? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Abu Dhabi in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP ABU DHABI 2024

VENERDÌ 6 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 7 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove Libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 8 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA

F1 – GP ABU DHABI 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Abu Dhabi. Non vi sarà alcun modo di seguire in chiaro le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Yas Marina. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 7 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.30 Qualifiche

DOMENICA 8 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 17.00, GARA