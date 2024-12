F1, George Russell: “Oggi abbiamo provato delle modifiche in vista del 2025”

Un venerdì non semplice per la Mercedes alla vigilia dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi. Le Frecce d’Argento hanno faticato a mettere in moto la vettura sia sul giro secco che sul passo gara, ma George Russell ha spiegato la situazione e ha predicato calma, senza fare nessun allarmismo in vista di domani e dopodomani.

Queste le parole del pilota britannico riportate dai profili social della Mercedes: “Stiamo provando molte cose in vista dell’anno prossimo. Questa era l’ultima possibilità per sperimentare qualcosa e volevamo apportare modifica radicali e provare qualche opzione di configurazione della vettura in modo da vedere se potevamo ricavare qualcosa“.

In vista di domani l’inglese ha detto: “Spero che domani sia una giornata più normale e di ritrovare il feeling giusto con la vettura e di ripartire da dove eravamo rimasti nelle ultime gare“.

Una Mercedes che è al weekend d’addio di Lewis Hamilton, ma che in questo finale di stagione è apparsa brillante soprattutto a Las Vegas con una straordinaria doppietta, ma anche nell’ultima gara di Lusail con la pole da parte di Russell.