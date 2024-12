F1, Carlos Sainz: “Siamo a 2-3 decimi dalla McLaren, con le gomme soft abbiamo qualche problema”

Dopo aver dovuto rinunciare alla FP1 per dare spazio ad Arthur Leclerc (come prevede il regolamento per l’utilizzo dei rookie), Carlos Sainz si è ben comportato sul circuito di Yas Marina ottenendo il quarto tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Onestamente sono piuttosto contento di come sono riuscito a recuperare il passo, dopo aver mancato la FP1. Già al secondo giro avevo il miglior tempo, significa avere fiducia nella macchina. Con le gomme soft abbiamo avuto qualche problema, non riusciamo ancora a estrarre tutta la prestazione quando le temperature della pista scendono e noi montiamo la mescola morbida. In quel frangente la nostra macchina sembra faticare un po’ di più“, dichiara lo spagnolo della Rossa.

Sainz si è inserito subito alle spalle della Haas di Nico Hulkenberg, accusando un gap di 582 millesimi dal miglior tempo di Lando Norris nella simulazione di qualifica. McLaren ha fatto doppietta con il secondo posto di Oscar Piastri, confermandosi la favorita d’obbligo in ottica pole e soprattutto per portare a casa il titolo costruttori davanti alla Scuderia di Maranello.

“Probabilmente non siamo a mezzo secondo dalla McLaren, ma a 2-3 decimi sì e dobbiamo provare a recuperare entro domani. Anche sul long-run ci siamo portati lo stesso gap. McLaren qui è sempre stata veloce, anche Norris, quindi non mi sorprende. Saranno sempre un team difficile da battere, al momento sembrano essere i più forti quindi sarà un compito complicato“, ha aggiunto il trentenne di Madrid ai microfoni di Sky Sport.