F1, Andrea Stella: “Peccato per la penalità di Norris, ottimo Piastri”

Andrea Stella si mangia le mani al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail infatti la McLaren ha sprecato una grossa chance per avvicinarsi al titolo iridato.

La gara ha visto il successo di uno strepitoso Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e proprio al pilota australiano. Quarta posizione per George Russell, quindi Quinta per Pierre Gasly, sesta per Carlos Sainz quindi settimo Fernando Alonso, mentre Lando Norris non è andato oltre la decima posizione.

Al termine della gara qatariota il team principal del team di Woking ha raccontato quanto avvenuto sulla pista qatariota iniziando dalla discussa penalità di Lando Norris: “Abbiamo controllato i dati, era nel giusto, ma il settore è diventato giallo quando è arrivato Lando, ed è responsabilità dei piloti rallentare. Peccato”.

Andrea Stella prosegue facendo il bilancio della gara: “Oscar Piastri ha disputato una bella gara e ha centrato un podio importante in ottica titolo iridato, peccato che Leclerc abbia sfruttato bene le occasioni per chiudere davanti a noi. Il titolo costruttori sarà in bilico fino alla fine”.