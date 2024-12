F1, Andrea Stella: “McLaren innovativa nel 2025. Speriamo di rendere le gare più noiose…”

Dopo essere passata nel 2023 dal fondo della griglia al pacchetto di mischia dei top team (ma ancora distante dalla Red Bull), McLaren ha alzato ulteriormente l’asticella nel 2024 rivelandosi di fatto la macchina mediamente più competitiva del lotto a partire dal GP di Miami e conquistando a fine stagione il titolo iridato costruttori al termine di un entusiasmante confronto ravvicinato con la Ferrari.

Andrea Stella, team principal della scuderia inglese, ha raccontato le emozioni provate durante la gara decisiva di Abu Dhabi nel suo intervento in occasione della cerimonia annuale dei Caschi d’Oro di Autosprint a Imola: “Finché eravamo nella battaglia di Abu Dhabi, non c’era il tempo per pensare al titolo. Eravamo concentrati sessione per sessione, giro per giro. Poi, quando Lando ha tagliato il traguardo, ci siamo lasciati andare. I festeggiamenti sono stati bellissimi“,

“Abbiamo conquistato il titolo come squadra a una velocità superiore a quella che ci saremmo aspettati. Siamo molto orgogliosi di aver regalato un Mondiale a un team prestigioso come la McLaren. Nei giorni successivi c’è stata più una riflessione razionale: siamo andati alla cerimonia dei FIA Awards in Ruanda con Zak, Lando e Oscar e abbiamo realizzato cosa fosse successo. Al ritorno in azienda, sulla parete delle corone d’alloro, c’erano tutte le date dei titoli. Vedere il 1998 seguito dal 2024 mi ha fatto riflettere molto: sono rimasto per ben trenta secondi a fissare quella data“, ha detto l’ex ingegnere ferrarista.

“C’è una forte impronta italiana in questo traguardo, non soltanto per via mia, ma perché c’è una percentuale molto elevata dei membri del team che sono miei connazionali. Ero a una riunione qualche giorno fa e, per un attimo, ho riflettuto: attorno al tavolo c’era circa il 20% di italiani, e questo mi ha fatto pensare a quanto il tricolore sia stato importante per questo traguardo“, le parole di Stella.

Sulle prospettive del team papaya per il 2025: “La scorsa stagione c’erano quattro scuderie che ogni weekend erano in lotta per la vittoria. È stata una stagione speciale dal punto di vista della competitività. Ci avviciniamo al 2025 puntando sull’innovazione. Già a metà campionato, quando c’erano scelte importanti da fare sulla monoposto del prossimo anno, abbiamo capito che non sarebbe bastato migliorare con piccoli incrementi. Di conseguenza, nel 2025 vedremo una McLaren innovativa. Speriamo che questo possa aggiungere un margine di performance, rendendo le gare meno tese e forse un po’ più noiose. Sappiamo, però, che probabilmente non sarà così, e ciò sarà positivo per il bene della Formula Uno. Che vinca il migliore…“.