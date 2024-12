Basket, la Virtus Bologna demolisce il Villeurbanne in Eurolega

Si è appena conclusa alla Virtus Segafredo Arena la sfida valevole per la diciottesima giornata di Eurolega e in campo sono scese la Virtus Segafredo Bologna e l’Ldlc Asvel Villeurbanne. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni, con gli emiliani a caccia di una vittoria per risalire la china e i francesi che puntavano ad agganciare la zona play-in.

Partenza spumeggiante, con un botta e risposta da oltre l’arco in pochi secondi. Si bloccano, però, a quel punto gli attacchi, sul parquet tanti errori da entrambi i lati e servono oltre due minuti prima che Cordinier trovi altri punti. Fatica il Villeurbanne e anche se Bologna non incanta arriva a metà quarto avanti 9-3 con i punti di Polonara. Non si sblocca la squadra francese e scappa via la Virtus sul 14-5, obbligando la panchina ospite al timeout. Domina il primo quarto la squadra di Ivanovic, anche se fallisce la fuga con il canestro e fallo fischiato a favore di Morgan che viene annullato al video e si va al primo stop sul 17-7.

Insiste la Virtus, con il Villeurbanne che sembra incapace a entrare in partita e padroni di casa a inizio secondo quarto che toccano il +18 con la tripla di Morgan. Prova una reazione il team francese, affidandosi però quasi unicamente al solito Maledon, ma di base limitano i danni gli ospiti, senza richiudere in maniera decisa il gap. Anzi, Polonara da oltre l’arco dà un nuovo strappo a Bologna e in un quarto dove si segna molto di più rispetto ai primi dieci minuti si va al riposo con la Virtus avanti 46-29.

Il Villeurbanne continua a commettere banali errori anche a inizio ripresa, in una serata decisamente negativa per i francesi. Così dalla lunetta Cordinier firma il +20 dopo 3’ della ripresa, mentre gli ospiti sbagliano canestri già fatti, si incaponiscono da oltre l’arco senza trovare il bersaglio e lasciano che la Virtus scappi definitivamente via. Problemi al tavolo obbligano a una lunga pausa alla Segafredo Arena, ma non si ferma Bologna che dalla lunetta tocca il +25. Prova nuovamente una reazione la squadra di Poupet, ma non va oltre un parziale di 6-0, poi torna a spingere la Virtus e si va all’ultimo stop con i padroni di casa avanti 66-45.

Ultimo quarto che, così, è un lungo garbage time aspettando l’ufficialità della quinta vittoria stagionale in Eurolega quest’anno. Il resto sono solo minuti validi per le statistiche e per ridurre il gap tra le due squadre, con la Virtus Bologna che chiude vincendo 83-69, con Achille Polonara miglior marcatore degli emiliani con 17 punti, mentre il top scorer di serata è Theo Maledon, i cui 20 punti però non bastano al Villeurbanne a evitare una pesante sconfitta nella corsa alla zona play-in.