Esteban Ocon chiude con Alpine prima del previsto: Jack Doohan correrà ad Abu Dhabi

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Si è conclusa l’avventura del pilota francese Esteban Ocon con il team Alpine in F1. Il transalpino, che comunque avrebbe lasciato la squadra al termine del campionato 2024, non terminerà questo campionato con la scuderia e non sarà quindi alla guida della A524.

Dopo essere uscito di scena nel primo giro del GP del Qatar per il contatto con la Haas del tedesco Nico Hulkenberg, Ocon si era lasciato sfuggire delle frasi che lasciavano intendere il suo addio anticipato all’Alpine: “Ringrazio il team per il duro lavoro svolto in questa gara e durante tutto l’anno. Quando la situazione non era buona, ingegneri e meccanici hanno lavorato ancora più a stretto contatto e questa è la cosa più importante. Ora bisogna guardare avanti e iniziare a prepararci per il futuro“.

Ebbene, la conferma c’è stata in queste ultime ore da parte della scuderia francese, che ha anche reso noto che spetterà al pilota australiano Jack Doohan prendere il posto dal prossimo (ultimo) week end di Abu Dhabi. Un modo per permettere a quest’ultimo di trovare subito il feeling con la monoposto, ben sapendo che il sedile sarebbe stato il suo dal 2025 in ogni caso.

Per quanto concerne Ocon, il racing driver potrà comunque prendere parte ai test post-season sempre a Yas Marina con il suo team (Haas), avendo avuto questa possibilità proprio dall’Alpine. Una nuova avventura per lui al fianco del rookie, Ollie Bearman, di scuola Ferrari.