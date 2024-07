F1, Esteban Oscon correrà con il Team Haas dal 2025

Completata la line-up di piloti dall’anno venturo in Haas. In uscita la coppia formata da Nico Hülkenberg e da Kevin Magnussen, con il tedesco che dal 2025 sarà in Sauber per poi buttarsi nell’avventura Audi dal 2026, la squadra americana abbinerà alla gioventù di Oliver Bearman l’esperienza di Esteban Ocon.

Un accordo pluriennale quello siglato dal pilota francese, in rottura chiara con Alpine, dopo gli screzi continui con la squadra, la sua gestione e anche il suo compagno di squadra, Pierre Gasly. Una guida spesso sopra le righe quella di Ocon che ha portato all’inevitabile fine del rapporto con la scuderia transalpina, in particolare dopo l’incidente a Montecarlo con Gasly.

Sarà interessante capire, da questo punto di vista, come Ocon saprà calarsi in una realtà nella quale non ci saranno grandi prospettive in termini di competitività. “Sono molto orgoglioso di annunciare che mi unirò al team Haas nel 2025 con un accordo pluriennale. Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in F1 e di unirmi a una squadra ambiziosa, il cui spirito, la cui etica del lavoro e la cui innegabile traiettoria in crescita mi hanno davvero impressionato“, le parole del pilota.

“Vorrei ringraziare Gene e Ayao per le discussioni oneste e fruttuose degli ultimi mesi. Haas F1 Team ha grandi progetti e obiettivi chiari per il futuro e non vedo l’ora di riunirmi con Ayao (il mio primo ingegnere di gara in F1) e di lavorare con tutti gli altri a Kannapolis, Banbury e Maranello. Per ora, la mia attenzione e le mie energie sono ancora completamente dedicate al team Alpine. Abbiamo 11 gare da disputare quest’anno e sono più motivato che mai a concludere al meglio la mia collaborazione quinquennale con il team“, ha concluso Ocon.