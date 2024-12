Dove vedere in tv lo sci alpino a Beaver Creek: orari 6-8 dicembre, canali, streaming

Nuovo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: si rimane in Nord America per due gare veloci e un gigante al maschile sulla Birds of Prey di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti). In programma c’erano anche due giganti femminili a Mont Tremblant (Canada), ma questi sono stati cancellati per assenza di neve.

Saranno le prime gare veloci di questa stagione: torneremo a vedere all’opera Marco Odermatt dopo l’uscita nel gigante inaugurale di Soelden, debutterà Dominik Paris così come Vincent Kriechmayr, mentre non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde che salta tutta la stagione.

Il fine settimana di Beaver Creek sarà visibile su Eurosport 1 per gli abbonati e in chiaro su Rai 2 per Super G e discesa e su Rai Sport per il gigante. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW, Sky Go e Rai Play. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara, ma non delle prove della discesa.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024

Venerdì 6 dicembre

Ore 19.00 discesa maschile Beaver Creek

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 8 dicembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile Beaver Creek

COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta live testuale: OA Sport