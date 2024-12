Dominik Paris deluso: “Non posso essere contento del risultato, mi manca la fiducia”

Va in archivio una settimana oltremodo deludente a Bormio per Dominik Paris, che ha chiuso in 16ma posizione il superG odierno valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino dopo essere rimasto addirittura fuori dalla zona punti ieri in discesa libera. Un bilancio assolutamente negativo per l’azzurro, molto distante dal livello dei big sulla pista che più di ogni altra dovrebbe esaltare le sue caratteristiche.

Il Re della Stelvio, capace di conquistare la bellezza di sei vittorie in discesa libera ed una in superG a Bormio (sede delle gare olimpiche di Milano Cortina 2026), non ha commesso gravi errori nella competizione odierna facendo però fatica a sprigionare tutta la sua potenza nei punti chiave del tracciato e perdendo progressivamente decimi su decimi rispetto ai migliori.

“Non posso essere contento del mio piazzamento. Non sono riuscito a trovare le giuste linee e su questa pista appena sei in difesa perdi terreno. Oggi in alcuni tratti ho avuto sensazioni migliori, ma manca la fiducia per mollare a tutta. Ora spero di mettere a posto un po’ di cose prima di Wengen. Giovanni Franzoni sta crescendo bene, deve ancora fare alcuni step ma va bene così“, le parole di Paris alla FISI.