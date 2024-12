Coppa Italia volley oggi in tv: orari quarti di finale 29 dicembre, programma, streaming

Oggi domenica 29 dicembre vanno in scena tre partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine del girone d’andata di Superlega e si disputano degli incontri da dentro o fuori: chi li vince si qualifica per la Final Four, in programma nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna. Si preannuncia un pomeriggio davvero rovente, con sfide avvincenti che sveleranno tre compagini che potranno continuare a inseguire il trofeo.

Le danze si apriranno alle ore 16.00, quando Trento ospiterà Cisterna: i dolomitici partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare gli arrembanti laziali, desiderosi di piazzare il colpaccio a sensazione. Alle ore 18.00, invece, grande spettacolo a Civitanova, dove la Lube sarà chiamata a tenere testa a Milano: si preannuncia una sfida equilibrata tra i cucinieri e i meneghini, che possono davvero fare la sorpresa.

Alle ore 18.30, invece, spazio all’ultimo quarto di finale di giornata, quello sulla carta più equilibrata visto che si sfidano la quarta e la quinta forza del girone d’andata di Superlega: Verona proverà a fare valere il fattore campo, Piacenza cercherà di espugnare il fortino degli scaligeri e proseguire la propria avventura. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, per Verona-Piacenza è prevista anche la diretta tv su RaiSportHD e la diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Domenica 29 dicembre

Ore 16.00 Quarti di finale: Trento-Cisterna – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Quarti di finale: Civitanova-Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.30 Quarti di finale: Verona-Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Verona-Piacenza su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Verona-Piacenza su Rai Play e VBTV; Trento-Cisterna e Civitanova-Milano solo su VBTV.