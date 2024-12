Conegliano-Vallefoglia oggi in tv, Coppa Italia volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi lunedì 30 dicembre (ore 19.00) si gioco Conegliano-Vallefoglia, quarto di finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine marchigiana: si sfidano la prima e l’ottava classificata al termine del girone d’andata di Serie A1. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà comunque prestare attenzione a un avversario desideroso di firmare il colpaccio a effetto.

Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo puntano a proseguire la propria striscia di imbattibilità e a qualificarsi alla Final Four, che si disputerà a Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro, pronte ad affrontare una formazione trascinata da Erblira Bici, Sonia Candi e Gaia Giovannini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Vallefoglia, quarto di finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, non è prevista la diretta televisiva per questo incontro, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-VALLEFOGLIA OGGI

Lunedì 30 dicembre

Ore 19.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.