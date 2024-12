Quando Conegliano-Milano in tv, orario semifinale Mondiale per club volley femminile: programma e streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile, che andrà in scena sabato 21 dicembre (ore 12.30 italiane) ad Hangzhou (Cina). Le due formazioni italiane si fronteggeranno in un derby palpitante e appassionante che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra le cinesi del Tianjin Bohai Bank (organizzatrici dell’evento) e le brasiliane del Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica).

Conegliano si presenterà all’appuntamento da imbattuta, dopo aver travolto per 3-0 il Praia Clube, le giapponese del NEC Red Rockets Kawasaki (Campionesse d’Asia) e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia). Milano ha invece chiuso al secondo posto nel proprio girone dopo aver perso per 3-0 contro le padrone di casa del Tianjin e aver regolato per 3-0 le brasiliane del Gerdau Minas (Campionesse del Sudamerica) e le egiziane dello Zamalek (Campionesse d’Africa).

Le Pantere partiranno con i favori del pronostico, guidate dalla bomber Isabelle Haak, dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, dalle centrali Sarah Fahr, Cristina Chirichella e Marina Lubian, dal libero Monica De Gennaro. Il Vero Volley cercherà il colpaccio con i colpi dell’opposto Paola Egonu, della regista Alessia Orro, dei martelli Myriam Sylla ed Helena Cazaute, della centrale Anna Danesi. Conegliano ha dominato gli ultimi precedenti, tra cui la finale di Champions League, la sfida di campionato e la Supercoppa Italiana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CONEGLIANO-MILANO, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 21 dicembre

Ore 12.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.