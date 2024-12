Come procede la costruzione del budello a Cortina? La marcia verso le Olimpiadi 2026

La costruzione del budello di Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 è stato uno dei temi più caldi degli ultimi anni, ma ormai da mesi sono iniziati i lavori nella Perla delle Dolomiti e l’attività procedere alacremente, come ha riportato Massimiliano Ambesi. Il telecronista di Eurosport si è infatti soffermato sulla visita compiuta dai delegati del Comitato Olimpico Internazionale, che hanno fatto un punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

L’occasione è stata propizia per eseguire la ghiacciatura di 36 metri del tracciato, con esito positivo. Come riporta la voce di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, sono state completate le prime sei curve, mentre piastre di partenza, centrale di refrigerazione ed edificio di arrivo sono già prossimi alla consegna in quanto in fase di rifinitura. Con quasi un mese di anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia è stato completato l’allacciamento elettrico, che garantirà l’alimentazione dell’intera pista.

Entro la fine di marco dovrebbe avvenire la pre-omologazione del tracciato e l’intero impianto dovrebbe essere consegnato a ottobre 2025, dunque a quattro mesi dall’inizio dei Giochi: bob, slittino e skeleton avranno dunque la loro casa per la rassegna a cinque cerchi, la cui costruzione potrebbe dunque essere completata in appena venti mesi.