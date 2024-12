Combinata nordica, Manuel Senoner terzo in Fesa Cup: primo podio nel circuito

Manuel Senoner ha conquistato un buon terzo posto nella gundersen HS98/5 km che ha concluso la tappa di Fesa Cup di combinata nordica andata in scena a Seefeld (Austria). Il diciottenne di Selva Val Gardena è così salito sul podio del circuito continentale per la prima volta in carriera e l’auspicio è che questo risultato sia il primo passo per raggiungere traguardi di rilievo anche nel prossimo futuro in competizioni di maggior rango.

La gara à stata vinta dall’austriaco Andreas Gfrerer, padrone di casa che ha bissato il successo ottenuto nella prima sfida tirolese, chiudendo la gara con il tempo complessivo di 29:54.5 e un vantaggio di 36.9 secondi nei confronti del tedesco Jonathan Graebert, mentre l’azzurro ha accusato un gap di 1:06.7 dall’uomo di giornata. Bryan Venturini ha terminato in 45ma posizione.

Sul fronte femminile, invece, vanno annotati il nono posto di Ludovica Del Bianco e la decima piazza di Anna Senoner. La gara è stata vinta dalla slovena Tia Malovrh, che ha firmato la doppietta personale precedendo di 1’17” la connazionale Masa Likozar Brankovic e di 1.28.8 la tedesca Sofia Eggensberger.