Combinata nordica, Riiber vince in rimonta la Mass Start di Ramsau davanti a Oftebro. Buzzi vicino alla top20

Jarl Magnus Riiber, dopo aver chiuso in sesta posizione il segmento di fondo, fa la differenza sul trampolino e vince la Mass Start di Ramsau in apertura della terza tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Terza affermazione della stagione per il fenomeno norvegese, che si issa così a quota 76 successi individuali nel circuito maggiore.

Con questa vittoria, molto più sudata del previsto, Riiber consolida il pettorale giallo di leader della classifica generale allungando a +75 sul primo inseguitore Julian Schmid (oggi 6° con un buon recupero nel segmento di salto). Il fuoriclasse scandinavo si è imposto nella prima competizione del weekend sulle nevi austriache con 1.5 punti di margine sul connazionale Jens Luraas Oftebro, che aveva vinto in volata la prova sugli sci stretti con partenza in linea sulla distanza di 10 km.

Riiber è riuscito a rimontare i 5.8 punti che lo separavano dal leader provvisorio della gara grazie ad un ottimo salto sul trampolino piccolo HS98 di Ramsau, mentre il podio è stato completato in terza piazza dall’estone Kristjan Ilves (solo 15° dopo il segmento di fondo) con un distacco di 10.2 punti dalla vetta, subito davanti al finlandese Ilkka Herola e al norvegese Joergen Graabak.

Luci e ombre in casa Italia, che archivia l’incoraggiante 22° posto di Raffaele Buzzi (24° nella prova sugli sci stretti) ed un solo altro atleta in zona punti, Aaron Kostner 35° (crollato nel salto dopo una bella prestazione nel fondo). Fuori dalla top40 gli altri azzurri: 41° Alessandro Pittin, 52° Iacopo Bortolas e 55° Domenico Mariotti.