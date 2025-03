Combinata nordica, Italia ottava dopo il salto nella gara a squadre

A Trondheim, in Norvegia, nell’ambito dei Mondiali 2025 di sci nordico, per quanto concerne la combinata nordica, si è svolta la frazione di salto sul trampolino grande HS138 valida per la prova a squadre maschile: l’Italia partirà nella 4×5 km alle ore 15.30 all’ottavo posto.

Al termine della prova di salto è stato squalificato il norvegese Joergen Graabak, quindi in vetta si trova l’Austria, prima a quota 508.9, con 2″ sulla Germania, seconda con 506.7, 28″ sul Giappone, terzo a quota 480.8, 1’26” sulla Finlandia, quarta con 422.7, e 1’42” sulla Norvegia, quinta a quota 406.6.

Seguono la Francia, sesta a quota 372.1, a 2’17”, gli Stati Uniti, settimi con 347.0, a 2’42”, l’Italia di Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin, ottava a quota 346.1, a 2:43″, e l’Ucraina, nona con 264.4, a 4’05”.

CLASSIFICA

1 Austria 508.9

2 Germania 506.7 (+0:02)

3 Giappone 480.8 (+0:28)

4 Finlandia 422.7 (+1:26)

5 Norvegia 406.6 (+1:42)

6 Francia 372.1 (+2:17)

7 Stati Uniti 347.0 (+2:42)

8 Italia 346.1 (+2:43)

9 Ucraina 264.4 (+4:05)