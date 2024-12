Combinata nordica, Geiger vince la Gundersen di Ramsau con una super rimonta. Buzzi e Pittin in top30

Vinzenz Geiger si inventa una rimonta da urlo nel segmento di fondo, recupera 14 posizioni in 10 chilometri e vince la Gundersen di Ramsau, in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Il tedesco si è aggiudicato dunque l’ultima gara dell’anno con una prestazione devastante sugli sci stretti, accorciando le distanze sui primi due della classifica generale e restando in lizza per la Sfera di Cristallo.

Geiger, 15° dopo il segmento di salto sul trampolino piccolo austriaco con un distacco di 1’06” dal leader Ryota Yamamoto (crollato poi in 20ma piazza al termine della Gundersen), si è reso protagonista di una progressione impressionante sulla pista stiriana raggiungendo il gruppo di testa già nel corso del terzo giro e poi facendo la differenza nell’ultima tornata con un attacco micidiale.

Vittoria individuale numero 13 nel circuito maggiore per il campione olimpico in carica del format, che si porta a quota tre successi su sette gare disputate sin qui in stagione avvicinandosi a -67 dal pettorale giallo norvegese Jarl Magnus Riiber (oggi solo 6°, dopo aver chiuso in ottava piazza il segmento di salto) e a -17 dal connazionale teutonico Julian Schmid.

Quest’ultimo ha sfruttato il traino di Geiger per guadagnare otto posizioni nel segmento di fondo, attestandosi sul terzo gradino del podio alle spalle del finlandese Ilkka Herola. La Nazionale italiana ha archiviato tre piazzamenti in zona punti con Raffaele Buzzi 24°, Alessandro Pittin 28° e Aaron Kostner 40°, mentre hanno chiuso nelle retrovie Iacopo Bortolas 50° e Domenico Mariotti 52°.