Combinata nordica, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Lillehammer 2024. Monopolio Westvold Hansen. Sarà spezzato o proseguirà?

La versione femminile della Coppa del Mondo 2024-25 di combinata nordica scatterà nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 dicembre a Lillehammer, in Norvegia, dove le ragazze hanno già disputato un numero elevato di competizioni.

Il programma presuppone che le due gare si disputino in format differenti, ovvero una gundersen (salto a determinare distacchi proporzionati alle differenze emerse sul trampolino) e una compact (salto a stabilire distacchi prefissati sulla base delle posizioni).

In ambedue i casi, bisognerà percorrere 5 km nello sci di fondo. Il trampolino utilizzato sarà quello piccolo, o Normal Hill, come viene ufficialmente chiamato dalla Federazione Internazionale nella dicitura anglofona.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

TAPPA N°1 FEMMINILE

Location: Lillehammer (Norvegia)

Connotati trampolino: HS98 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 3 volte

Gare ospitate: 6

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 3 dicembre 2021

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Annika SIEFF (ITA)

GUNDERSEN NH/5 KM, 4 dicembre 2021

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Lisa HIRNER (AUT)

GUNDERSEN NH/5 KM, 2 dicembre 2022

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Annika SIEFF (ITA)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/5 KM, 3 dicembre 2022

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Lisa HIRNER (AUT)

GUNDERSEN NH/5 KM, 1 dicembre 2023

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Mari Leinan LUND (NOR)

GUNDERSEN NH/5 KM, 2 dicembre 2023

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Mari Leinan LUND (NOR)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 6

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 9° posto nella Gara-I del 2021

DEJORI Daniela

Presenze: 4

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 11° posto nella Gara-I del 2023