Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Gavere 2024: programma, canale, streaming

Nel giorno di San Stefano la Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross vivrà il suo sesto appuntamento. Si corre a Gavère, in Belgio, che vedrà impegnate solo le categorie élite con una gara maschile ed una femminile. Tutta l’attesa è per la presenza di Mathieu Van der Poel, fresco vincitore a Zonhoven e nel Superprestige a Mol.

L’olandese è già in una forma eccezionale ed è ovviamente il grande favorito anche per la gara odierna. Una corsa che sarà un ulteriore test in vista del principale appuntamento della stagione di ciclocross per Van der Poel, che sono i Mondiali di Liévin.

Sicuramente sull’esito della gara pesano anche l’assenza di Tom Pidcock e soprattutto di Wout Van Aert, che potevano essere i principali avversari di Van der Poel. Saranno quattro gli azzurri al via: Gioele Bertolini, Lorenzo Masciarelli, Edoardo Bolzan e Samuele Silla Gilioli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari esatti della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross a Gavere. L’evento (gara femminile e maschile) verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la gara femminile sarà anche su Rai Sport; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GAVERE CICLOCROSS 2024

Giovedì 26 dicembre

Ore 13.40 Gara femminile – Diretta tv su Rai Sport HD e Eurosport 1

Ore 15.10 Gara maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GAVERE CICLOCROSS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo la gara femminile), Eurosport 1

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.