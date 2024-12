Ciclismo, Patrick Lefevere lascia la guida della Soudal Quick-Step

Scossone in casa Soudal Quick-Step. Dopo più di vent’anni Patrick Lefevere lascia la guida della formazione ciclistica belga, facendosi da parte da ruoli dirigenziali e lasciando spazio Jurgen Foré, arrivato all’inizio della stagione 2024 come direttore operativo.

Si chiude un’epoca nell’ex team Mapei. Lefevere è arrivato alla guida della odierna Soudal-Quick Step nel 2003, quando ci fu la fusione tra il team italiano e la Domo-Farm Frites. Da allora è continuata una vera e propria età dell’oro per la squadra belga, che ha conquistato quasi 1000 vittorie tra cui 22 Classiche Monumento e una classifica generale finale, la Vuelta 2023 con Remco Evenepoel.

Lefevere non lascerà completamente la squadra. Il belga entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come membro onorario assieme allo stesso Foré, l’azionista di maggioranza Zenek Bakala e Aurel Van Zyl.

“Lasciare un ruolo a cui ho dato così tanto è un momento che cambia la vita. Il ciclismo è uno sport che mi appassiona ancora profondamente, ma sentivo che fosse il momento giusto per questo cambiamento – afferma Lefevere – Quando ho iniziato a lavorare con Jurgen era per facilitare la transizione di quando avrei lasciato la squadra. Ho visto il modo in cui si sono evoluti i rapporti con sponsor e partner e so che con Jurgen questa squadra ha un futuro brillante“.