Ciclismo, Lefevere su Evenepoel: “All’inizio voleva fare Giro e Tour”

Il ciclismo internazionale sta muovendo i primi passi del suo 2024. Tra i corridori più attesi di questa stagione c’è Remco Evenepoel; il leader della Soudal-QuickStep sarà atteso al primo Tour de France della sua carriera. Ma il suo direttore sportivo Patrick Lefevere avrebbe preferito che il belga partecipasse anche al Giro d’Italia.

Lo afferma nel podcast Rode Lantaarn dell’ex corridore Bram Tankink: “La sua prima idea era quella di fare Giro e Tour come Pogacar. Il nostro allenatore lo ha convinto a non farlo e sono rimasto in silenzio senza interferire“.

Dopo una battuta (“Se avesse fatto il Giro avrei guadagnato un sacco di soldi“) svela le motivazioni: “Puntare al podio alla Corsa Rosa gli avrebbe tolto molta pressione da dosso. Ma gli allenatori hanno deciso diversamente e non ho opposto resistenza“.

Lefevere non si dimostra totalmente a favore di questa decisione. Avrebbe preferito che Evenepoel si potesse destreggiare al Tour de France senza l’assillo di dover fare classifica a tutti i costi durante la Grande Boucle, conoscendo il modo in cui i media trattano il suo fenomeno. Che al momento appare un passetto indietro rispetto a Vingegaard e Pogacar, i favoriti assoluti del Tour. Ma si sa come in un Grande Giro le cose non sono mai scontate.