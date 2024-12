Chi è Learner Tien, il finalista a sorpresa delle NextGen 2024

Learner Tien ha incantato tutti questa settimana alle Next Gen ATP Finals a Gedda (Arabia Saudita). Lo statunitense si è presentato all’appuntamento dedicato ai migliori under 20 in punta di piedi, come uno dei talenti da scoprire insieme al suo connazionale Nishesh Basavareddy, ma a sorpresa si è guadagnato un posto in finale con grande merito.

Una grande stagione di crescita quella disputata da Tien: la bellezza di sette titoli vinti di cui tre Challenger a Bloomfield, Las Vegas e Fairfield e quattro ITF. Momenti di grande folgore in questa annata: tra giugno e luglio tra entrambi i livelli sono arrivate la bellezza di 28 vittorie consecutive.

In questo momento è numero 122 del mondo e quella del 2025 potrebbe essere la stagione della consacrazione definitiva: la sua caratteristica principale è un atteggiamento impeccabile in campo, senza parlare praticamente mai, pochi pugnetti, sempre molto concentrato e focalizzato sull’obiettivo e reagendo a tutti i momenti di difficoltà.

Non è dotato di grande potenza, ma di un’intelligenza tattica straordinaria: tante le scelte giuste, un servizio che nonostante la statura è estremamente preciso, un dritto mancino sempre preciso.

Appassionato di tennis sin da bambino, ha vinto il suo primo torneo già a cinque anni ed è cresciuto in California da genitori emigrati dal Vietnam: un ragazzo che già a livello juniores ha fatto vedere le sue speciali caratteristiche e ora si sta confermando al piano di sopra.