Chi affronterebbe l’Italia in caso di accesso ai quarti in United Cup: le possibili ipotesi e la data

L’Italia ha sconfitto la Svizzera con un perentorio 3-0 nella United Cup 2025, competizione a squadre miste che si sta disputando in Australia. La nostra Nazionale ha travolto gli elvetici con il massimo scarto e si è così portata al comando del gruppo D, davanti proprio ai rossocrociati che nella giornata d’apertura avevano regolato la Francia per 2-1.

Gli azzurri sono così a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale: per essere certi del primo posto nel raggruppamento basterà vincere una sola partita nella sfida contro i transalpini. In caso di ko per 3-0 i ragazzi di Renzo Furlan dovranno sperare di essere la migliore seconda dei tre raggruppamenti che si disputano sul cemento di Sydney (il B con Cechia, Norvegia, Polonia; l’F con Argentina, Australia, Gran Bretagna).

Quale sarà il tabellone dell’Italia in caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta? Quali saranno i prossimi avversari di Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Sara Errani e Andrea Vavassori? Quando torneranno in campo i nostri portacolori? In caso di primo posto nel girone, l’Italia affronterebbe ai quarti la vincente del gruppo F (Argentina, Australia, Gran Bretagna) e poi avrebbe una semifinale contro chi la spunterà tra la vincente del girone A (Canada, Croazia, USA) e la migliore seconda a Perth (in quella città si giocano anche il raggruppamento C con Kazakhstan, Grecia, Spagna e il girone E con Cina, Germania, Brasile).

Se invece l’Italia dovesse essere la migliore seconda a Sydney allora affronterebbe ai quarti la vincente del gruppo B (dunque Cechia, Norvegia o Polonia) e poi una semifinale contro la vincitrice della sfida tra la prima del gruppo C e la prima del gruppo E. Sarebbero diversi anche i giorni in cui si giocherebbe il quarto di finale: in caso di primo posto si giocherebbe venerdì 3 gennaio, mentre in caso di seconda piazza si scenderebbe in campo giovedì 2 gennaio. Di sicuro l’Italia resterebbe a Sydney anche per l’eventuale semifinale (4 gennaio) e l’atto conclusivo (5 gennaio).

EVENTUALE TABELLONE ITALIA ALLA UNITED CUP

Se vince girone:

Quarti di finale: vs prima gruppo F (Argentina, Australia, Gran Bretagna)

Semifinale: vs vincente prima girone A (Canada, Croazia, USA)-migliore seconda a Perth

Se è la migliore seconda a Sydney:

Quarti di finale: vs prima gruppo B (Cechia, Norvegia, Polonia)

Semifinale: vs vincente prima girone C (Kazakhstan, Grecia, Spagna)-prima girone E (Cina, Germania, Brasile)

CALENDARIO ITALIA UNITED CUP

Contro la Francia nel girone: martedì 31 dicembre

Quarti di finale: giovedì 2 gennaio se è la migliore seconda a Sydney; venerdì 3 gennaio se vince il girone.