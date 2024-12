Calendario Rally 2025: le date del Mondiale, il programma dei 14 eventi

Saranno 14, uno in più del 2024, gli eventi che comporranno la prossima stagione del FIA World Rally Championship. Tante le novità per la serie internazionale che inizierà come da tradizione a Montecarlo con il tradizionale appuntamento che vivremo a fine gennaio.

Escono di scena la Polonia, Croazia e la Lettonia, entrano le Isole Canarie (Spagna), Paraguay ed Estonia. Ci sarà spazio anche per l’Arabia Saudita che rimpiazza il Giappone come sede dell’ultimo e potenzialmente decisivo appuntamento del calendario.

Confermate, invece, le altre località compresa la Sardegna che nuovamente accoglierà sulla propria terra il Rally Italia. Il Mondiale che tornerà ad avere nella propria classe regina delle auto senza tecnologia ibrida tornerà sul nostro territorio così come in Svezia, Kenya, Portogallo, Rally Centro Europa (Repubblica Ceca/Austria/Germania), Finlandia, Cile e Grecia.

Quattro sono i round previsti su asfalto, gli altri sono previsti sulla terra oltre ovviamente alla Svezia in cui la neve sarà l’unica protagonista. Ci sarà da divertirsi in ogni caso con Hyundai Motorsport che si appresta per contendersi il primato contro Toyota dopo aver ottenuto il titolo piloti con il belga Thierry Neuville.

MONDIALE RALLY CALENDARIO 2025