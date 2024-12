Calendario Mondiali ginnastica artistica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La rassegna iridata rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per la Polvere di Magnesio, pronta a iniziare il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia una kermesse altamente spettacolare e avvincente con sette giorni di gare assolutamente da non perdere. La kermesse andrà in scena a due anni dall’ultima edizione che ha regalato emozioni ad Anversa prima dei Giochi.

L’evento sarà in formato di calendario ridotto e non prevede tutti i concorsi: la gara a squadre, come ormai da tradizione nell’anno post-olimpico, non si disputa. Spazio esclusivamente al concorso generale individuale (all-around) e alle finali di specialità per entrambi i sessi. Si incomincerà chiaramente con il turno di qualificazione individuale e poi via con i vari atti conclusivi. Il calendario dettagliato della competizione, con gli orari delle varie gare giorno per giorno, non è ancora stato comunicato (verrà svelato verosimilmente in primavera).

L’Italia punta a essere assoluta protagonista: le ragazze si presentano all’appuntamento dopo aver giganteggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando l’oro con Alice D’Amato alla trave, l’argento nella gara a squadre, il bronzo con Manila Esposito sui 10 cm; gli uomini hanno i mezzi per dire la loro nel team event. Di seguito il calendario e il programma dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2025

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

