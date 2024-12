Ginnastica artistica, l’Italia domina i Comegym: sfilza di successi tra gli juniores

A Tunisi va in scena la settima edizione del Comegym, i Giochi del Mediterraneo riservati alle categorie juniores di ginnastica artistica. L’Italia ha fatto incetta di medaglie nella capitale della Tunisia, dimostrando la sua superiorità schiacciante in eventi internazionali di questa caratura.

Sofia Bianchi (Olos Gym 2000), Ginevra Facciolini (San Giuseppe) e Artemisia Iorfino (Libertas Vercelli) hanno trionfato nella gara juniores a squadre con il punteggio di 100.298, precedendo ampiamente Egitto e Turchia. Sofia Frenna (GEAS), Mia Proietti (Ginnastica Heaven), Caterina Maria Salerno e Michelle Tapia (Brixia Brescia) hanno trionfato tra le pre-juniores (145.895) regolando Malta e Cipro. Iorfino si è imposta nel concorso generale individuale con 51.033 davanti a Bianchi (49.032), fa festa anche Tapia tra le più piccole (48.598) davanti a Proietti (48.532).

La musica non cambia tra i ragazzi. Luca Leonel Manzaneda (Fermo 85), Daniele Somaschini (Ginnastica Sampietrina), Simone Speranza (New Sport) sono stati i migliori nel team event degli juniores (153.629 davanti a Turchia ed Egitto). Soddisfazioni anche per i più piccoli Luca Marchi (Ginnastica Ferrara), Leonardo Pulito (Victoria Torino), Mattia Beretta e Oscar Carlo Giacomuzzo (Pro Patria Bustese), impostisi con 214.861 davanti a Kuwait e Algeri. Per quanto riguarda l’all-around, sigilli di Speranza (77.197) e Pulito (71.697), con Giacomuzzo argento (71.232) e Speranza bronzo (77.197).

Nella prima giornata riservata alle finali di specialità sono state conquistate ben diciassette medaglie. Spiccano la doppietta di Daniele Somaschini (cavallo con maniglie e anelli), la stoccata di Artemisia Iorfino alle parallele, l’affermazione di Mia Proietti al volteggio.