Calendario hockey pista 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il 2025 dell’hockey pista è pronto a decollare in maniera spumeggiante, per chiudere con il secondo segmento una stagione che assegnerà trofei a livello nazionale e internazionale.

Dalla Serie A1 maschile e femminile alla Champions League: tantissime le partite che andranno a incastrarsi via in un calendario densissimo di appuntamenti, che a un certo punto diventeranno davvero decisivi in ogni suo minuto, dribbling, pattinata, tiro, assist, gol o parata.

La Serie A1 maschile riprenderà il cammino della sua regular season con l’ultima giornata del girone d’andata già il 4 gennaio per poi concludersi il prossimo 12 aprile, prima di lasciare spazio ai playoff e ai playout con le finali scudetto in programma fra il 31 maggio e il 14 giugno, senza dimenticare che nel mezzo vi saranno il 15-16 marzo le Final Four di Coppa Italia.

La Serie A femminile invece riprenderà il suo cammino nella stagione regolare l’11 gennaio per poi chiudersi il 3 maggio, osservando nel mezzo anche lei la pausa riservata al weekend della Coppa Italia, in corrispondenza con quello maschile del 15-16 marzo. Le Final Four scudetto invece sono fissate nel fine settimana del 7-8 giugno 2025.

Poi le coppe internazionali con le fasi finali e i momenti in cui si assegneranno i trofei. Al maschile: la Champions League fra 10-11 maggio, in precedenza il WSE Trophy il 4-5 aprile e la WSE Cup fra il 12 e il 13 aprile. Al femminile: la Women’s Champions League il 26-27 aprile e qualche giorno prima la WSE Women’s WSE Cup, nella finestra fra il 22 e il 23 aprile.

Infine il punto di domanda sugli Europei. Le competizioni seniores si disputeranno, tanto al maschile quanto al femminile, al momento però non si sa con precisione né dove né quando: World Skate Europe ha dato solo una data di massima, tra fine agosto e inizio settembre.

CALENDARIO HOCKEY PISTA 2025

Campionati Italiani

Serie A1 maschile

Ripresa Regular Season 2024-2025: 4 gennaio

Fine Regular Season: 12 aprile 2025

Finali Scudetto: 31 Maggio, 4 Giugno, 7 Giugno, 11 Giugno e 14 Giugno

Serie A1 femminile

Ripresa Regular Season 2024-2025: 11 gennaio

Fine Regular Season: 12 aprile

Final Four Scudetto: 7-8 giugno 2025

Finali Coppa Italia 2025

Coppa Italia 2025 Maschile e Femminile: 15-16 marzo 2025

Coppe Europee

WSE Champions League Uomini Finals: 10-11 maggio 2025 (località da scegliere)

WSE Cup Uomini Finals: 12-13 aprile 2025 (località da scegliere)

WSE Trophy Uomini Finals: 4-5 aprile 2025 (località da scegliere)

WSE Champions League Donne Finals: 26-27 aprile (località da scegliere)

WSE Cup Donne Finals: 22-23 aprile (località da scegliere)

Europei Maschili e Femminili Seniores

Fine agosto-inizio settembre (date e località ancora da scegliere)