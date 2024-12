Calendario golf 2025: tutte i Major, il programma, i tornei PGA e DP World Tour

Ancora una volta si sta già per aprire una stagione molto lunga: quella del golf. Uno sport, questo, che apparentemente non si ferma mai, tanto poche sono le pause che si possono trovare tra PGA Tour e DP World Tour (l’ormai sdoganato nome sponsorizzato dell’European Tour).

La stagione si dipanerà sostanzialmente da gennaio a dicembre con delle differenze. In particolare, in quota PGA Tour si va avanti con un’alternanza di tornei normali e di punta fino ad agosto, con l’avvento dei playoff della FedEx Cup che determineranno il migliore sul circuito USA. Poi ci sarà la FedEx Fall, che offre l’opportunità di guadagnare notorietà, punti e non solo. Il calendario del DP World Tour, invece, si suddivide in varie fasi corrispondenti a un certo numero di tornei in precise zone geografiche. In tutto questo sono cinque gli eventi attorno ai quali tutto ruota: i quattro Major e la Ryder Cup. Ci sarà anche l’Open d’Italia a inizio estate nel teatro dell’Argentario.

La stagione di golf 2025, a livello televisivo, avrà due diverse diramazioni. Il DP World Tour, i Major e la Ryder Cup avranno la copertura di Sky Sport (che aggiunge anche qualche ulteriore evento), mentre il PGA Tour è appannaggio dei canali di Eurosport.

CALENDARIO GOLF 2025

Nota per i colori del calendario

PGA TOUR:

Signature Event

Flagship Event

Major

FedEx Playoffs

DP WORLD TOUR:

Rolex Series

Playoffs

Major

Ryder Cup in blu

CALENDARIO PGA TOUR 2025

2-5 gennaio – The Sentry – Plantation Course at Kapalua, Maui, Hawaii

9-12 gennaio – Sony Open in Hawaii – Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii

16-19 gennaio – The American Express – Pete Dye Stadium Course, La Quinta, California

22-25 gennaio – Farmers Insurance Open – Torrey Pines Golf Course (South Course), San Diego, California

30 gennaio-2 febbraio – AT&T Pebble Beach Pro-Am – Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, California

6-9 febbraio – WM Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Arizona

13-16 febbraio – The Genesis Invitational – The Riviera Country Club, Pacific Pasalides, California

20-23 febbraio – Mexico Open at VidantaWorld – VidantaWorld, Vallarta, Messico

27 febbraio-2 marzo – Cognizant Classic in The Palm Beaches – PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Florida

6-9 marzo – Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Florida

6-9 marzo – Puerto Rico Open – Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Porto Rico

13-16 marzo – THE PLAYERS Championship – TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Florida

20-23 marzo – Valspar Championship – Innisbrook resort (Copperhead Course), Palm Harbor, Florida

27-30 marzo – Texas Children’s Houston Open – Memorial Park Golf Course, Houston, Texas

3-6 aprile – Valero Texas Open – TPC San Antonio (Oaks Course), San Antonio, Texas

10-13 aprile – Masters Tournament – Augusta National Golf Club – Augusta, Georgia

17-20 aprile – RBC Heritage – Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, Southern California

17-20 aprile – Corales Puntacana Championship – Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Repubblica Dominicana

24-27 aprile – Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana, Avondale, Louisiana

1-4 maggio – The CJ Cup Byron Nelson – TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

8-11 maggio – Truist Championship – The Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course) – Philadelphia, Pennsylvania

8-11 maggio – Myrtle Beach Classic – Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach, Southern California

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina

22-25 maggio – Charles Schwab Challenge – Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

29 maggio-1 giugno – the Memorial Tournament presented by Workday – Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

5-8 giugno – RBC Canadian Open – TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario, Canada

12-15 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsyvlania

19-22 giugno – Travelers Championship – TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut

26-29 giugno – Rocket Mortgage Classic – Detroit Golf Club, Detroit, Michigan

3-6 luglio – John Deere Classic – TPC Deere Run, Silvis, Illinois

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

10-13 luglio – ISCO Championship – Hurstbourne Country Club (Championship Course), Louisville, Kentucky

17-20 luglio – The Open Championship – Royal Portrush Golf Club, Portrush, Irlanda del Nord

17-20 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood), Truckee, California

24-27 luglio – 3M Open – TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota

31 luglio-3 agosto – Wyndham Championship – Sedgefield Country Club – Greensboro, North Carolina

FedEx Playoffs

7-10 agosto – FedEx St. Jude Championship – TPC Southwind, Memphis, Tennessee

14-17 agosto – BMW Championship – Caves Valley Golf Club, Owings Mills, Maryland

21-24 agosto – TOUR Championship – East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia

FedEx Fall

11-14 settembre – Procore Championship – Silverado Resort (North Course), Napa, California

26-28 settembre – Ryder Cup – Bethpage State Park (Black), Farmingdale, New York

2-5 ottobre – Sanderson Farms Championship – The Country Club of Jackson, Jackson, Mississippi

9-12 ottobre – Baycurrent Classic – Yokohama Country Club, Yokohama, Giappone

23-26 ottobre – Black Desert Championship – Black Desert Resort, Ivins, Utah

6-9 novembre – World Wide Technology Championship – El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Messico

13-16 novembre – Butterfield Bermuda Championship – Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

20-23 novembre – The RSM Classic – Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Georgia

4-7 dicembre – Hero World Challenge – Albany Golf Club, Albany, Bahamas

12-14 dicembre – Grant Thornton Invitational – Tiburon Golf Club, Naples, Florida

CALENDARIO DP WORLD TOUR 2025

2025

International Swing

10-12 gennaio – Team Cup – Abu Dhabi Golf Resort, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

16-19 gennaio – Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

23-26 gennaio – Ras al Khaimah Championship – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, UAE

30 gennaio-2 febbraio – Bahrain Championship – Royal Golf Club, Bahrein

6-9 febbraio – Evento nel Medio Oriente da comunicare

20-23 febbraio – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

27 febbraio-2 marzo – Investec South African Open Championship – Durban Country Club, Durban, Sudafrica

6-9 marzo – Joburg Open – Houghton Golf Club, Johannesburg, Sudafrica

Asian Swing

20-23 marzo – Porsche Singapore Classic – Laguna National Golf Resort Club, Singapore, Singapore

27-30 marzo – Hero Indian Open – Luogo da confermare, India

10-13 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

17-20 aprile – Volvo China Open – Luogo da confermare, Cina

24-27 aprile – Evento in Asia da confermare

European Swing

8-11 maggio – Turkish Open –Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turchia

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina, USA

11-14 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

29 maggio-1 giugno – Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand – Gut Altentann Golf Club, Salisburgo, Austria

5-8 giugno – KLM Open – The International, Amsterdam, Paesi Bassi

12-14 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsylvania, USA

26-29 giugno – Open d’Italia – Argentario Golf Club, Monte Argentario, Italia

3-6 luglio – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

Closing Swing

10-13 luglio – ISCO Championship – Hurstbourne Country Club, Louisville, Kentucky, USA

17-20 luglio – 153th Open Championship – Royal Portrush Golf Club, Portrush, County Antrim, Irlanda del Nord

17-20 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mt. Club, Truckee, California, USA

7-10 agosto – D+D Real Czech Masters – Luogo da definire, Cechia

14-17 agosto – Danish Golf Championship – Furesø Golf Klub, Copenaghen, Danimarca

Back 9

21-24 agosto – Betfred British Masters – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

28-31 agosto– Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

4-7 settembre – Amgen Irish Open – The K Club, Straffan, Co. Kildare, Irlanda

11-14 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

18-21 settembre – FedEx Open de France – Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Parigi, Francia

26-28 settembre – Ryder Cup 2025 – Bethpage Black Golf Club, Farmingdale, New York, USA

2-5 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie Golf Links & Kingsbarns Golf Links, Scozia

9-12 ottobre – acciona Open de España presented by Madrid – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

16-19 ottobre Evento Back 9 da comunicare

23-26 ottobre – Genesis Champioship – Luogo da definire, Corea del Sud

DP World Tour Playoffs

6-9 novembre – Abu Dhabi HSBC Championship – Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

13-16 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, Emirati Arabi Uniti