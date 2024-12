Ginnastica ritmica, Maccarani: “Nuovo programma delle Farfalle frizzante. Le individualiste andranno incontro al nuovo codice”

L’Italia della ginnastica ritmica ha regalato grandissime emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando due medaglie di bronzo: quella nel concorso generale individuale con Sofia Raffaeli e poi quella dell’all-around di gruppo con le Farfalle guidate dalla capitana Alessia Maurelli, che pochi giorni fa ha annunciato il proprio ritiro agonistico. Si tratta di un record per la nostra Nazionale, che in passato non era mai salita sul podio in entrambe le gare previste ai Giochi.

La DT Emanuela Maccarani ha raccontato le proprie emozioni durante l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Le Olimpiadi si sono chiuse con due meravigliose medaglie per la sezione della ritmica e siamo stata l’unica Nazione ai Giochi ad essere salita sul podio in entrambe le gare. Settore molto compatto, il livello tecnico e artistico si è distinto: ritorniamo estremamente grati e onorati di aver potuto esprimere una meravigliosa ginnastica con queste ragazze“.

Ora si guarda già al prossimo quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “La creatività si alimenta lavorando sulla creatività. Mi ispiro con le mie ginnaste, il lavoro che facciamo insieme dà adito a migliorarsi e cambiare. Ho finito il nuovo programma delle Farfalle, è frizzante e molto giovane. Prima di poterlo vedere realizzato occorrerà molto lavoro. Il programma delle individualiste è stato completamente rinnovato, a mio avviso è molto interessante e incontra quelli che sono i requisiti del nuovo codice. Vi aspetto tutti insieme verso Los Angeles“.