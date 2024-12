Calendario football americano 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul 2025. L’anno nuovo ci regalerà tantissimi eventi sportivi e non mancheranno impegni importanti anche per la Nazionale italiana che sarà impegnata negli attesissimi Campionati Europei 2025. La diciassettesima edizione di questa manifestazione che non ha una sede predefinita, dato che i match si giocheranno in giro per il Continente, è pronta per vivere la sua fase clou, con il Blue Team che sarà protagonista.

Le date saranno ancora tutte da confermare ma, per il momento, sappiamo che gli Azzurri saranno impegnati il 2-3 agosto nella semifinale contro la Finlandia (l’altra sarà Austria-Germania). La fase finale, invece, si giocherà il 25-26 ottobre con la Finalissima che assegnerà il titolo continentale.

PROGRAMMA EUROPEI FOOTBALL AMERICANO 2025

Semifinali (2-3 agosto 2025)

S1 Austria-Germania

S2 Finlandia-Italia

Finali (25-26 ottobre 2025)

Finale 1° posto

vincente S1-vincente S2

Finale 3° posto

perdente S1-perdente S2

IL CAMPIONATO ITALIANO

Passando al Campionato Italiano, la Prima Divisione scatterà il 15 febbraio e si concluderà il 28 giugno con l’Italian Bowl.

LE SQUADRE ISCRITTE

Aquile Ferrara

Dolphins Ancona

Frogs Legnano

Giaguari Torino

Guelfi Firenze

Lazio Marines

Lions Bergamo

Panthers Parma

Pirates 1984 Albisola S

Rhinos Milano

Skorpions Varese

Warriors Bologna

CALENDARIO ITALIAN FOOTBALL LEAGUE