Calendario Coppa del Mondo sci alpino Beaver Creek e Val d’Isere 2024: programma 14-15 dicembre, orari, tv

Si è concluso il weekend di gare a Beaver Creek al maschile ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Le donne daranno il cambio agli uomini a Beaver Creek, mentre i maschi saranno di scena in Val d’Isere in vista di due prove tecniche.

Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi del Colorado, a Beaver Creek, per due prove veloci sulla celebre Birds of Prey che questa settimana ha visto protagonisti gli uomini con una discesa, un Super G e un gigante. Dopo tre giorni di prove, tra mercoledì 11 e venerdì 13 dicembre, si comincerà a gareggiare sabato 14 dicembre alle ore 19.00 con la discesa, mentre domenica 15 al medesimo orario si chiuderà con il Super G: Coppa del Mondo che tornerà dopo la cancellazione delle gare a Tremblant.

Gli uomini saranno impegnati in Val d’Isere sulla pista La face de Bellevarde. Si partirà sabato 14 dicembre con il gigante (prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00), mentre domenica 15 si chiuderà il programma con lo slalom (prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.00). Sarà l’occasione per il riscatto di Odermatt che viene da tre uscite in gigante.

I fine settimana di Beaver Creek e Val d’Isere saranno visibili su Eurosport 1 e Rai Sport per il maschile, Rai 2 per il femminile. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Mercoledì 11 dicembre

Ore 19.00 Prima prova discesa femminile Beaver Creek

Giovedì 12 dicembre

Ore 19.00 Seconda prova discesa femminile Beaver Creek

Venerdì 13 dicembre

Ore 19.00 Terza prova discesa femminile Beaver Creek

Sabato 14 dicembre

Ore 09.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isère

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile Val d’Isère

Ore 19.00 Discesa femminile Beaver Creek

Domenica 15 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom maschile Val d’Isère

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile Val d’Isère

Ore 19.00 SuperG femminile Beaver Creek

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per gli abbonati, Rai Sport per il maschile, Rai 2 per il femminile in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport