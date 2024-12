Calendario Coppa del Mondo biathlon Hochfilzen 2024: programma, orari, tv, streaming

Nel fine settimana tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, saranno in programma le sprint venerdì 13, le pursuit sabato 14 e le staffette di genere domenica 15.

Le sprint di venerdì 13 scatteranno alle 11.30 con la 7.5 km femminile ed alle 14.20 con la 10 km maschile, mentre le pursuit di sabato 14 si disputeranno alle 12.15 con la 10 km femminile ed alle 14.45 con la 12.5 km maschile, infine le staffette di domenica 15 inizieranno alle 11.30 per la 4×6 km femminile ed alle 14.15 per la 4×7.5 km maschile.

Le dirette tv della tre giorni di gare della tappa di Hochfilzen, in Austria, della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon saranno fruibili su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025

Venerdì 13 dicembre

11.30 7.5 km sprint femminile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

14.20 10 km sprint maschile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Sabato 14 dicembre

12.15 10 km pursuit femminile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

14.45 12.5 km pursuit maschile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Domenica 15 dicembre

11.30 Staffetta 4×6 km femminile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

14.15 Staffetta 4×7.5 km maschile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.