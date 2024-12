Badminton, Antonsen e Shi debuttano bene alle World Tour Finals, sconfitta per Chou

Prima giornata delle World Tour Finals di badminton in quel di Hangzhou (Cina). La manifestazione di fine anno si svolgerà fino al 15 dicembre e si è aperta con l’esordio da parte dei grandi protagonisti in tutti i tabelloni, dal maschile al femminile, fino ai doppi e al doppio misto.

Al maschile il numero 1 del mondo, il danese Anders Antonsen, ha sconfitto il cinese Li Shi Feng con il punteggio di 21-14, 21-19, soffrendo qualcosa in più nel secondo parziale, ma prendendosi la vittoria. Vittoria anche per il numero 2 del mondo, il cinese Shi Yu Qi per 2-1 contro l’indonesiano Jonatan Christie per 21-16, 17-21, 21-8, dominando il parziale decisivo.

Qualche sorpresa è arrivata invece al femminile, con il successo della cinese Han Yue per 21-19, 21-17 sulla giapponese Akane Yamaguchi. Un po’ a sorpresa anche la vittoria da parte della giapponese Aya Ohori sull’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung: finisce 21-15, 21-13.

Poche sorprese anche nei doppi con i danesi Astrup e Rasmussen che hanno avuto la meglio dei malesi Goh/Izzuddin per 2-1 (21-18, 16-21, 21-14), così come al femminile con le cinesi Liu/Tan che hanno faticato più del previsto, ma hanno piegato le indiane Jolly/Pullela per 2-1 in rimonta (20-22, 22-20, 21-14).