Calcio, Torino vittorioso al Castellani di Empoli: prodezza di Adams nell’anticipo del 13° turno

Calato il sipario al Castellani di Empoli nell’anticipo del 13° turno di Serie A di calcio. A passare è stato il Torino grazie a un gol splendido dello scozzese Che Adams al 70′. Una partita che si è decisa un po’ sugli episodi e la formazione di Paolo Vanoli è stata in grado di capitalizzare, portandosi a casa tre punti importanti nel proprio campionato. I granata, grazie a questo risultato, sono saliti a quota 19 punti e hanno agganciato la formazione empolese in graduatoria (10° posto).

La formazione di casa ha di che recriminare per alcune chance non capitalizzate, oltre che per la grande occasione non sfruttata a inizio ripresa da Cacace. Una mole di gioco importante quella mostrata dai toscani a cui però è mancato il sufficiente pragmatismo.

Bravo Vanoli a dare una svolta con i cambi. L’inserimento di Vlasic da inizio ripresa e proprio di Adams, ha dato al Toro maggior positività e profondità nella propria manovra. Chiaramente poi è servita una prodezza del giocatore menzionato che con un tiro incredibile, praticamente calciando dalla sua area, ha trovato Vazquez fuori dai pali, per uno dei gol più incredibili dell’anno.

Una realizzazione rara e pregevole, che ha letteralmente tagliato le gambe all’Empoli, non in grado più di reagire dopo la marcatura.