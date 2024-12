Calcio, Milan e Bologna liquidano Sassuolo e Monza: promosse ai quarti di Coppa Italia

Bologna e Milan hanno giganteggiato negli ottavi di finale della Coppa Italia, imponendosi in maniera nitida di fronte al proprio pubblico e proseguono con disinvoltura il proprio cammino nella competizione. I felsinei hanno sconfitto il Monza con un secco 4-0 allo Stadio Dall’Ara: Castro offre due assist sfiziosi per Pobega e Orsolini tra 32′ e 35′, poi nella ripresa è ancora Castro a propiziare la rete di Dominguez al 63′ e al 76′ riesce ad andare a segno in prima persona. Il Bologna attenderà ora ai quarti di finale la vincente di Atalanta-Cesena (gli orobici partiranno favoriti contro la formazione di Serie B).

Tutto facile per il Milan contro il Sassuolo: un sonoro 6-1 in favore dei rossoneri a San Siro, la differenza tra una formazione partecipante alla Champions League e una di Serie B si è vista nitidamente già nella parte iniziale del primo tempo. I padroni di casa hanno infatti segnato quattro gol nei primi 23 minuti: doppietta di Chukwueze, reti di Reijnders e Leao per chiudere i conti con largo anticipo. Nella ripresa Calabria e Abraham hanno ritoccato il punteggio, nel mezzo la rete della bandiera firmata da Mulattieri. Ora il Milan incrocerà la vincente di Roma-Sampdoria ai quarti di finale.

La Coppa Italia proseguirà domani con il derby tra Fiorentina e Empoli e giovedì con Lazio-Napoli, poi si tornerà in campo tra un paio di settimane per gli ultimi quattro ottavi di finale: Juventus-Cagliari, Atalanta-Cesena, Roma-Sampdoria e Inter-Udinese definiranno il tabellone dei quarti di finale, che si disputeranno sempre su partita secca.