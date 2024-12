Botta e risposta tra Atalanta e Napoli in Serie A, la Juventus acciuffa il pareggio allo scadere

L’Atalanta continua la propria cavalcata impetuosa in Serie A, sconfiggendo il Cagliari per 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata e confermandosi al comando della classifica generale. La Dea si è imposta grazie a una stoccata di Zaniolo al 66′ e svetta così con 37 punti, due lunghezze in più del Napoli, che si è rialzato dopo la doppia batosta rimediata contro la Lazio e si è imposto per 3-1 sul campo dell’Udinese.

I ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a rimontare nella ripresa, dopo che al 22′ i padroni di casa erano passati in vantaggio con la rete di Thauvin. Lukaku al 50′, l’autogol di Giannetti al 76′ e la stoccata di Anguissa all’81mo minuto hanno rilanciato i partenopei, in attesa della risposta dell’Inter: i neroazzurri sono a -6 dalla vetta, lunedì sera è previsto il big match con la Lazio (i meneghini devono anche recuperare la sfida con la Fiorentina).

Pareggio pirotecnico tra Juventus e Venezia (2-2) nella partita di prima serata: quarto pareggio di fila per i bianconeri, ora staccati di nove punti dalla vetta. Dopo il brillante successo in Champions League contro il Manchester City, gli uomini di Thiago Motta sono passati in vantaggio al 19′ con Gatti, ma nella ripresa Ellertsson al 61′ e Idzes all’83mo minuto hanno ribaltato il punteggio, prima che il rigore di Vlahovic in pieno recupero permettesse ai padroni di casa di guadagnare almeno un punto.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Cagliari-Atalanta 0-1

Udinese-Napoli 1-3

Juventus-Venezia 2-2

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 37 punti (16 partite disputate), Napoli 35 (16), Inter 31 (14), Fiorentina 31 (14), Lazio 31 (15), Juventus 28 (16), Milan 22 (14), Bologna 22 (14), Udinese 20 (16), Empoli 19 (16), Torino 19 (16), Roma 16 (15), Parma 15 (15), Genoa 15 (15), Cagliari 14 (16), Lecce 13 (15), Como 12 (15), Verona 12 (15), Monza 10 (15), Venezia 10 (16).