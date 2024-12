Jannik Sinner inizia la preparazione a Dubai: focus sul vero punto debole del n.1 del mondo

Una giornata speciale ieri per Jannik Sinner ad Abu Dhabi. Il n.1 del mondo, vista la propria partnership con F1, ha presenziato all’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 e sventolato la bandiera a scacchi a suggellare il termine del campionato.

Avrebbe preferito Jannik che fosse stata la Ferrari a trionfare tra i costruttori, invece che la McLaren, ma alla fine è stata una domenica da ricordare vista la sua grande passione per le auto da corsa. L’altoatesino si è goduto anche la serata di gala, dedicata ai Awards per i piloti di F2 e di F3, che sono stati premiati ad Abu Dhabi.

Diciamo che qualcuno non è rimasto ‘contentissimo’ del trionfo della McLaren. pic.twitter.com/GM45MULgxl — Quindici Zero (@quindicizero) December 8, 2024

Jannik at the prize giving Ceremony F2 & F3 (he had to read ) Forza Via F2 IG pic.twitter.com/UrFntOwtEG — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 8, 2024

Messa in archivio questa parentesi di puro relax, è il momento di ricominciare a lavorare. Sinner lo farà a Dubai, approfittando di strutture all’avanguardia, affiancato dal suo staff tecnico formato da Simone Vagnozzi (coach), Marco Panichi (preparatore atletico) e da Ulises Badio (fisioterapista). Darren Cahill è in Australia e pronto ad accogliere il resto del team quando gli Australian Open saranno ormai prossimi (12-26 gennaio).

Su che cosa si concentrerà la preparazione? Si parla di allenamenti che si protrarranno fino al 23/24 dicembre e in cui al centro dell’attenzione vi sarà il vero punto debole del pusterese, ovvero il fondo atletico. Spesso e volentieri, Jannik ha parlato di quanto sarà importante il lavoro fisico nella post-season invernale. Un concetto frutto di uno storico sfavorevole nei match che si sono risolti al quinto set negli Slam. Attualmente, nei 15 incontri disputati con tale sviluppo, Sinner ne ha vinti 6 e persi 9 ed è una tendenza da cambiare.

MATCH DISPUTATI DA JANNIK SINNER E FINITI AL QUINTO SET

Wimbledon 2024 (5)Daniil Medvedev [RUS] b. (1)Sinner 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3

Roland Garros 2024 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (2)Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

Australian Open 2024 (4)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

US Open Hard 2023 (12)Alexander Zverev [GER] b. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Roland Garros 2023 Daniel Altmaier [GER] b. (8)Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5

Australian Open 2023 (3)Stefanos Tsitsipas [GRE] b. (15)Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

Australian Open 2023 (15)Sinner b. Marton Fucsovics [HUN] 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

US Open 2022 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (11)Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Ilya Ivashka [BLR] 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Daniel Altmaier [GER] 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1

Wimbledon 2022 (1)Novak Djokovic [SRB] b. (10)Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

US Open 2021 (13)Sinner b. (17)Gael Monfils [FRA] 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4

Roland Garros 2021 (18)Sinner b. Pierre Hugues Herbert [FRA] 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4

Australian Open 2021 (11)Denis Shapovalov [CAN] b. Sinner 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4

US Open 2020 (11)Karen Khachanov [RUS] b. Sinner 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

Numeri e precedenti ben noti al n.1 ATP che si concentrerà su questo aspetto, oltre a lavorare anche su una maggior stabilizzazione delle percentuali di prime di servizio in campo. Un colpo migliorato moltissimo nel 2024, ma ancora soggetto a degli alti e bassi che in sfide tirate, come quelle contro Carlos Alcaraz (perse tutte e tre nel massimo circuito ATP quest’anno), può incidere in negativo.