BOclassic 2024 oggi in tv: orario, canale, streaming, favoriti

Oggi martedì 31 dicembre va in scena la BOclassic 2024, tradizionale corsa di San Silvestro che animerà le strade del centro di Bolzano. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo altoatesino, dove si disputerà la 50ma edizione di questo ormai tradizionale appunto che chiude l’anno solare dell’atletica leggera e ci proietta verso la prossima stagione. L’evento ha ricevuto anche il prestigioso Heritage Plaque da parte di World Athletics, eleggendo questa manifestazione come un simbolo dell’atletica fuori dagli stadi.

Appuntamento alle ore 15.00 con la gara maschile, mentre alle ore 15.40 scatterà la prova femminile. Gli uomini si cimenteranno sui dieci chilometri, mentre le donne saranno impegnate sui cinque chilometri. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, grande favorita tra le donne e chiamata a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa: l’argento olimpico dei 10.000 metri tornerà in scena dopo aver trionfato agli Europei di Cross e cercherà di fare la differenza anche su asfalto, l’etiope Aleshign Baweke (Campionessa del Mondo under 20 sui 3.000 metri) e Ludovica Cavalli, che lo scorso anno concluse in quinta posizione.

Yeman Crippa cercherà il colpaccio nella prova riservata agli uomini. Il trentino, quest’anno capace di laurearsi Campione d’Europa nella mezza maratona, dovrà vedersela soprattutto con l’ugandese Oscar Chelimo (bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e vincitore della BOclassic nel 2020 e nel 2022) e con Eyob Faniel, che si impose alla BOclassic nel 2019, riportando l’Italia in trionfo dopo le stoccate di Alberto Cova nel 1985 e Salvatore Antibo nel 1988.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della BOclassic 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la differita tv su RaiSportHD a partire dalle ore 16.30.

CALENDARIO BOCLASSIC 2024 OGGI

Martedì 31 dicembre

Ore 15.00 Gara maschile (sui 10 chilometri) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Ore 15.40 Gara femminile(sui 5 chilometri) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA BOCLASSIC 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista; differita tv su RaiSportHD dalle ore 16.30.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.