Bob: Laura Nolte guida la prima tripletta stagionale per la Germania ad Altenberg

Due giorni strepitosa per iniziare la Coppa del Mondo di bob per Laura Nolte. Subito un weekend strepitoso per la campionessa olimpica che dopo essersi imposta nel monobob trova la vittoria ad Altenberg anche nel bob a 2.

Davanti al pubblico di casa la Germania si esalta e trova la prima (di tante?) tripletta stagionale. Nolte ha dominato in lungo e in largo con il miglior tempo in entrambe le run ed il crono finale di 1:52.14.

Alle sue spalle ecco le connazionali: seconda Lisa Buckwitz, così come nel monobob, a 65 centesimi di distacco, terza è invece Kim Kalicki, a 69 centesimi. Il resto del mondo è lontano: quarta la svizzera Melanie Hasler ad oltre un secondo di ritardo, quinta e sesta le statunitensi Kaillie Armbruster Humphries ed Elana Meyers Taylor.

Non c’erano equipaggi italiani al via oggi.